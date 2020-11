Calciomercato, colpaccio Juventus | Torna il top player! Le cifre

La Juventus è vicina piazzare un vero e proprio colpaccio, con il ritorno del top player a centrocampo. I dettagli

La dirigenza della Juventus ha le idee chiare per il futuro: l’arrivo di un top player a centrocampo, per alzare la qualità di un reparto in chiara difficoltà in quest’inizio di stagione. I nomi sono i soliti, anche se il sogno -che potrebbe diventare realtà- è quello di un ritorno in bianconero di uno dei migliori d’Europa in quel ruolo.

Juventus, il ritorno di Paul Pogba

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, la Juventus sembra molto vicina a riaccogliere Paul Pogba. Il francese è il principale obiettivo per il centrocampo e i buoni rapporti con Mino Raiola, suo procuratore, sono un plus in più per il ritorno in bianconero. L’accordo tra le due parti è già stato trovato, anche se c’è anche il Real Madrid sul giocatore.

Considerando la crisi dovuta al Covid-19 e il contratto in scadenza nel 2022, l’affare potrebbe concludersi per 60 milioni di euro con il Manchester United. A Pogba piacerebbe anche approdare a Madrid, ma Raiola sembra restio visti i pochi rapporti con il Real.

