Calciomercato Juventus e Inter | Notizia ‘bomba’ su Pochettino

Calciomercato, Inter e Juventus continuano a seguire Pochettino: il tecnico ha rifiutato Barcellona e Manchester United

Ancora in giro, senza una panchina, Mauricio Pochettino resta in attesa dell’occasione giusta al momento giusto. Come Massimiliano Allegri, l’allenatore argentino è uno dei grandi disoccupati della panchina, che diversi top club monitorano con attenzione, in vista di un eventuale cambio di rotta all’interno delle proprie guide tecniche. E’ il caso di Barcellona e Manchester United, che negli ultimi mesi avevano sondato il volere dell’ex tecnico del Tottenham, incassando due rifiuti secchi e senza esitazioni.

Calciomercato Juventus e Inter: il doppio rifiuto di Pochettino

Stando a quanto riportato dai media britannici, Mauricio Pochettino avrebbe rifiutato le proposte di Barcellona e Manchester United, perché non convinto a sufficienza da ambedue le proposte. E anche perché, due club come Inter e Juventus continuano a monitorare il suo profilo, in attesa di conoscere quale futuro attenderà i fino adesso balbettanti Conte e Pirlo. L’argentino non ha mai nascosto la volontà di un’esperienza nel campionato italiano ed un doppio rifiuto di tale portata, lascia intendere che non ha alcuna fretta di tornare su una panchina di una nobile europea. A meno che non sia quella giusta per lui.

