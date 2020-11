Mossa clamorosa della Juventus, imbeccata dall’entourage del big dell’Inter: accordo sull’ingaggio e trattativa sulla base di un super scambio

Accordo con la Juventus. Accordo tra l’entourage, che lo avrebbe offerto indispettita dal comportamento dell’Inter giudicato irrispettoso, e il club di Andrea Agnelli. Il protagonista di questa intesa è, sarebbe un big dei nerazzurri. Della squadra allenata dall’ex capitano e tecnico dei bianconeri Antonio Conte, per molti, tanti juventini diventato accerrimo nemico. Prove concrete, dunque, di clamoroso ‘scippo’, anche se l’operazione appare molto più che impossibile nonostante sul piatto possa finire un campione della formazione di Pirlo che in Viale della Liberazione vanta un grandissimo estimatore: Beppe Marotta.

Calciomercato Juventus, accordo shock con entourage Lautaro: super scambio con l’Inter

Accordo, dicevamo o meglio dicono indiscrezioni tra la Juventus e i rappresentanti di Lautaro Martinez. L’argentino è stato proposto a Paratici e soci a mo’ di risposta alle enormi difficoltà con la società di Suning per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Con annesso aumento: il classe ’97 chiede sugli 8 milioni, forte della stretta di mano col Barcellona dei mesi scorsi sulla base di un contratto da 10-12 netti l’anno, mentre Marotta & Co. ne garantiscono 5 più bonus… A quanto pare Juve pronta ad esaudire le richieste dell’ex Racing, ben sapendo però che l’affare sia praticamente impossibile pure con l’inserimento di quel Dybala tanto stimato dall’Ad interista e col quale c’è ampia distanza – manco a farlo apposta – per il prolungamento. Richiesta 15, offerta non oltre gli 11 coi bonus. Seppur ingolosito dall’opportunità di metter mano sul numero dieci di Laguna Larga attraverso, se qualcuno non lo avesse ancora capito, uno scambio alla pari, la risposta di Marotta sarebbe del tutto negativa. Troppo alti, del resto, i rischi di una simil operazione.

