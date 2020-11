Calciomercato, il PSG lo molla | Via libera Juventus!

La crisi del Covid-19 ha colpito tutti, anche il PSG: Leonardo ha infatti scelto di mollare l’obiettivo per la difesa, strada spianata per la Juventus

Il Paris Saint-Germain ha mollato l’obiettivo principale della Juventus per rinforzare la difesa. Troppo alti i costi per l’operazione e i parigini hanno preso la decisione di virare su altri giocatori. Il club bianconero ora può sferrare l’assalto decisivo per l’acquisizione del difensore centrale a parametro zero.

Juventus, il PSG molla Sergio Ramos

Secondo quanto riferito da ‘Le Parisien‘, il Paris Saint-Germain non ha formulato alcuna offerta a Sergio Ramos. Il difensore centrale spagnolo compirà 35 anni nel 2021 e potrebbe liberarsi a parametro zero dal Real Madrid. Il PSG, però, sta attraversando un momento economico molto difficile, come qualsiasi altro club. Ecco perché la presunta offerta di 60 milioni complessivi in tre anni per Sergio Ramos, non ci sarebbe mai stata.

Il PSG ha scelto di liberarsi di Thiago Silva per una questione anagrafica e non spenderebbe mai quei soldi per lo spagnolo. Le perdite dovute al Covid-19 sono molto alte se dovesse esserci una ripresa economica, i soldi sarebbero utilizzati per trattenere Mbappé. Campo libero per la Juventus, che ha da tempo messo gli occhi su Sergio Ramos per sistemare la difesa.

