Calciomercato Juventus, colpo Alaba | Addio al Bayern Monaco

Calciomercato Juventus, arrivano clamorose notizie dalla Germania: Alaba pronto all’addio con il Bayern Monaco

Una vita passata in Bundesliga e una bacheca piena zeppa di trofei: dopo essere cresciuto con il Bayern Monaco, l’austriaco David Alaba è pronto all’addio. A rivelarlo è il quotidiano teutonico ‘Kicker’, che racconta come sul terzino ci sia la concorrenza di mezza Europa, pronti ad approfittare della sua situazione contrattuale. Anche la Juvenuts è iscritta al novero delle interessate, ma le richieste dell’austriaco rischiano di risultare fuori budget: 20 milioni di euro a stagione come salario e altri 20 di bonus alla firma. Condizioni e cifre che pongono il Paris Saint-Germain in pole rispetto ai bianconeri e agli altri top club interessati, Chelsea e Manchester City in particolare.

