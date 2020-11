Calciomercato Milan e Juventus, assalto Real Madrid in Serie A | I dettagli

Possibile che a breve il Real Madrid formuli un’offerta per uno dei baby prodigio della Serie A: Juventus e Milan spettatrici interessate

Milan e Juventus tengono sempre d’occhio il mercato della Serie A. In questo caso, anche il Real Madrid lo sta facendo, seguendo uno dei gioiellini del calcio italiano. Un nome nuovo in orbita Merengues, ma che ha dimostrato di essere in grado di giocare nel calcio dei grandi, nonostante la giovane età.

Milan e Juventus, il Real Madrid tiene d’occhio Boga

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, il Real Madrid ha messo gli occhi su Jeremie Boga. L’esterno d’attacco del Sassuolo interessa molto a Zinedine Zidane, che ha dato mandato a Juni Calafat di seguire il gioiellino di De Zerbi. Boga è un classe ’97 e insieme a Djuricic, Berardi e Caputo sta facendo le fortune del Sassuolo.

Milan e Juventus seguono da vicino lo sviluppo della situazione, anche perché Boga è uno degli elementi con più margini di miglioramento del campionato. I Blancos non hanno ancora formulato un’offerta al Sassuolo, ma Zidane lo vede come Vinicius e Rodrygo e non è escluso che possa avanzare una proposta più in avanti.

