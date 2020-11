Calciomercato Milan, rottura con l’agente | ‘Assist’ alla Juventus!

Il Milan, nel 2021, rinuncerà con ogni probabilità al pilastro di Pioli: rottura e addio, Juventus alla finestra

Pochi giorni al rientro sul rettangolo verde per il Milan di Pioli che incrocerà il grande ex: Rino Gattuso. Dal campo al calciomercato, in casa rossonera tiene banco il ‘nodo’ legato ad uno dei titolarissimi di Pioli: rottura e addio ad un passo, la Juventus è pronta ad approfittarne subito.

Calciomercato Milan, un big verso l’addio: c’è la Juve

Un divorzio che lentamente va consumandosi, in attesa delle prossime sessioni di mercato. Il Milan e Calhanoglu sono lontani, lontanissimi. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, l’agente del turco ed il club di via Aldo Rossi sono ad un passo dalla rottura. Una richiesta fuori mercato, i 7 milioni netti per rinnovare un accordo che scadrà il prossimo giugno. Il Milan si è mosso tardi ma l’atteggiamento di Calhanoglu e del suo entourage ha, se si può dire, ‘incattivito’ la situazione legata al prolungamento del 10 rossonero.

Ecco quindi che tra gennaio e giugno, l’ex Leverkusen è destinato a salutare. È in Germania ed Inghilterra che Calhanoglu ha maggiore mercato anche se l’ipotesi Juventus rimane tutt’altro che in disparte. I bianconeri seguono da tempo il 26enne che sta facendo infuriare un pò tutti in quel di Milanello, tifoseria in primis. L’addio, insomma, pare ormai una pista quasi scontata.

Valutazioni in corso sul quando salutare quella che a conti fatti è una pedina imprescindibile per Pioli: a gennaio, per una cifra simbolica, o a giugno a zero.

