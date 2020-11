Calciomercato Inter, carta esuberi | Triplo scambio! I dettagli

L’Inter continua a lavorare senza sosta per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato: triplo scambio incredibile per Conte

Saranno mesi infuocati in casa Inter con Antonio Conte pronto a giocarsi tutte le carte per essere protagonista tra gli impegni in campionati e in Champions League. La società nerazzurra continua così a lavorare anche per quanto riguarda il fronte calciomercato con scambi possibili a gennaio.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen: Vecino e Nainggolan verso l’addio

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’Inter starebbe pensando ad un doppio scambio suggestivo: Eriksen potrebbe fare le valigie volando così a Parigi con il centrocampista argentino Paredes in cambio. Quest’ultimo è stato protagonista dell’assist perfetto a Lautaro Martinez, in gol con la Nazionale argentina. Inoltre, nel mirino dell’Inter ci sarebbe ancora una volta l’attaccante polacco, Arek Milik, che ormai si trova fuori dal progetto tecnico di Gattuso. E così la società nerazzurro potrebbe optare per uno scambio con il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, che è da tanti mesi out per infortunio.

Infine, potrebbe nascere un terzo scambio con Radja Nainggolan protagonista. Il centrocampista belga non riesce a trovare tanto spazio sotto la gestione Conte e così potrebbe tornare protagonista al Torino: il centrale napoletano Armando Izzo è l’idea per la difesa nerazzurra utilissimo per lo schieramento a tre dell’allenatore leccese.

L’Inter potrebbe così utilizzare i diversi calciatori poco utilizzati da Conte come pedine di scambio: l’allenatore dei nerazzurri può iniziare ad esultare.

