Calciomercato, Juventus ‘superata’ | Il gioiello verso la Roma!

La Juventus torna a pensare al talento ma rischia la beffa in vista del prossimo calciomercato: la Roma è in vantaggio, ecco perchè

In attesa di scendere in campo per il big match contro la Lazio, la Juventus programma le prossime operazioni in vista del calciomercato. Tra gennaio e giugno, diversi i nomi sul taccuino di Paratici: spunta un vecchio pallino, Roma avvantaggiata per il prestito a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici scatenato | Ecco quattro colpi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super scambio in Inghilterra | Doppia cessione

Calciomercato, duello Juventus-Roma: giallorossi in vantaggio

Non sta andando come previsto l’avventura di Reinier al Borussia Dortmund. Il talento di proprietà del Real Madrid, in prestito al club tedesco per due stagioni, ha accumulato solo 105′ in campo. Ecco che il trequartista, seguito nei mesi scorsi da Inter, Milan e Juventus. Secondo quanto riportato da ‘AS’, il club di Perez ha intenzione di interrompere il prestito in Bundesliga,a gennaio, per trovare una nuova sistemazione a Reinier.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il giocatore piace, non poco, alla Juventus che vorrebbe aggiungere al prestito un’opzione di riscatto. I ‘Blancos’ non sembrano disposti ad accontentare Paratici ed ecco che l’opzione Roma prenderebbe corpo con maggiore convinzione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ancora Juventus-Barcellona | Scambio tra ‘esuberi’

I giallorossi sono disposti ad accettare il prestito secco per il 18enne brasiliano, acquistato dal Real per 30 milioni dal Flamengo lo scorso gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occasione Sergio Ramos | Assist Real Madrid

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zidane dritto sul centrocampista | Pronti 55 milioni