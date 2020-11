Calciomercato Juventus, Zidane dritto sul centrocampista | Pronti 55 milioni

La Juventus deve guardarsi bene da Zinedine Zidane. Arriva infatti l’offerta per il centrocampista seguito a lungo dai bianconeri: ecco tutti i dettagli

La Juventus è sempre molto attenta a come si sviluppano le varie situazioni di mercato in giro per l’Europa. Sono tanti i calciatori seguiti dal club bianconero, che restano in attesa visto che stanno subendo gli effetti della crisi dovuta al Covid-19. Infatti, la scorsa stagione, alcuni obiettivi sono sfumati proprio per problemi di bilancio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Conte ma niente top | La pazza idea di Marotta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio shock per De Ligt | Trattativa ‘Galactica’

Juventus, sfuma Aouar: arriva l’offerta da Zidane

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Real Madrid è molto forte su Houssem Aouar. Il centrocampista francese è stato a lungo seguito dall’Arsenal di Mikel Arteta, che nell’ultimo giorno ha deciso di spendere 50 milioni di euro per Thomas Partey. La Juventus era uno dei club più forti su Aouar, soprattutto dopo la doppia sfida di Champions con il Lione della scorsa stagione.

Tuttavia, il portale spagnolo ha voluto specificare che il Real è pronto a offrire 55 milioni di euro al Lione per il centrocampista francese, visto che è uno dei pupilli di Zinedine Zidane. L’Arsenal ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa per Aouar e verosimilmente lo farà anche lo Juventus, che difficilmente parteciperà a un’asta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Modric e non solo | Maxi affare e Juventus ko

Calciomercato Inter, bomba Messi | C’è l’offerta: i dettagli