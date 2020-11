Calciomercato Juventus, scaricato da Messi | Che assist per Paratici!

Fabio Paratici osserva la situazione in casa Barcellona e cerca di sfruttare l’occasione con il colpo low cost

È un momento particolare per la Juventus, che nei mesi scorsi ha avuto una rivoluzione tra staff tecnico e giocatori e ora sta lavorando per imparare a memoria il nuovo stile di gioco che richiede Andrea Pirlo. Un sistema innovativo e complesso, per questo nel primo mese sono arrivati diversi risultati negativi tra Serie A e Champions League.

Nelle ultime due gare però i bianconeri hanno ottenuto due successi contro Spezia e Ferencvaros, entrambi per 1-4 in trasferta. Qualche miglioramento si intravede gara dopo gara, ma ora ci sarà la prova del nove contro la Lazio allo Stadio “Olimpico” alle ore 12.30 domenica prossima.

Calciomercato Juventus, occasione Riqui Puig: va via per colpa di Messi

La società osserva la squadra e nel frattempo pianifica i prossimi colpi di calciomercato. Fabio Paratici non smette mai di osservare ciò che succede in Europa per provare a sfruttare eventuali occasioni dalle compagini importanti. Ora un nuovo affare potrebbe arrivare dal Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, Riqui Puig sarebbe ormai fuori rosa dopo uno scontro con Messi avuto in allenamento. Il talento ‘Blaugrana’ classe 1999 ha giocato solo tre minuti in questa stagione, per questo potrebbe esserci presto l’addio e la Juventus potrebbe approfittarne già a gennaio.

Riqui Puig è un centrocampista centrale che ha un contratto in scadenza a giugno 2021, per questo la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cercare il colpo low cost.

