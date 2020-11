Calciomercato Juventus, Paratici scatenato | Ecco quattro colpi

La Juventus vara la linea verde, sono quattro i talenti nel mirino di Paratici per le prossime sessioni di calciomercato: i nomi

Il netto 1-4 rifilato agli ungheresi del Ferencvaros porta la Juventus di Pirlo a 6 punti nel Girone G di Champions, dietro al Barcellona. La dirigenza torinese è già al lavoro per il prossimo anno, con quattro talenti di spessore per il la sessione estiva di calciomercato: ecco le priorità di Paratici.

Calciomercato Juventus, poker di colpi per Pirlo: i nomi

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, sono quattro i profili in cima alla lista di Paratici in vista del 2021. Rimane stabile Houssem Aouar, talento del Lione corteggiatissimo nell’ultima sessione di mercato. Il 22enne francese è destinato a salutare il club di Aulas la prossima estate: bianconeri in primissima fila. In Italia occhi su Nicolò Rovella, sorpresa nel centrocampo del Genoa.

Il 18enne, cresciuto nel settore giovanile del ‘Grifone’, può essere il colpo in prospettiva per la mediana bianconera. Nei radar di Paratici resta anche Gravenberch, perno dell’Ajax che piace anche al Barcellona. Il giocatore viene considerato il possibile nuovo Pogba e ha rinnovato di recente fino al 2023.

Da non sottovalutare, infine, la pista che porta a Dominik Szoboszlai. Il gioiello del Salisburgo, seguito anche dal Milan in passato, è in scadenza nel 2022.

