Calciomercato Juventus e Inter, accordo vicino per Alaba | Via libera deciso

I piani di Juventus ed Inter in chiave calciomercato si intrecciano ed arriva l’accordo per David Alaba: nuovo via libera deciso

Sia Juventus che Inter non vogliono farsi scappare l’occasione di poter acquistare a parametro zero il difensore del Bayern Monaco, David Alaba. L’austriaco a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i bavaresi, ma bisogna fare i conti anche con il Real Madrid. L’accordo per il suo trasferimento porta ad un nuovo via libera.

Calciomercato Juventus ed Inter, Alaba trova l’accordo con il Real Madrid: via libera per l’addio di Marcelo

Il calciomercato non dorme mai e sono sempre dietro l’angolo i possibili grandi colpi. In casa Juventus ed Inter si punta da tempo al calciatore del Bayern Monaco, David Alaba, visto che il suo contratto scadrà a giugno ed i margini per il rinnovo non ci sono. Così l’austriaco potrebbe arrivare a parametro zero. Dall’Inghilterra il calciatore è stato accostato a Liverpool e Manchester City, ma ad inserirsi con forza è il Real Madrid.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il calciatore bavarese sarebbe molto vicino a trovare l’accordo per il trasferimento nei ‘blancos’, che taglierebbe fuori le due italiane. Con l’arrivo di Alaba però il Real Madrid sembrerebbe pronto a dare il via libera per l’addio di Marcelo, accostato sia Juventus che ad Inter. Dunque per un obiettivo che sfuma si apre un importante occasione per la quale parte un nuovo derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri.

