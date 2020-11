Calciomercato Inter, scambio shock col Real | E’ un pupillo di Conte

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto quando tempi avversi si profilano all’orizzonte. E’ il caso dell’Inter, già al lavoro per scovare le occasioni giuste su cui affondare in vista del mercato invernale. D’altronde, la formazione di Antonio Conte non sembra vivere un grande momento di forma e qualche rinforzo ‘galactico’ potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Ecco dunque che dalla Spagna filtrano voci circa un possibile scambio con il Real Madrid, dove al centro dei desideri interisti ci sarebbe un pupillo del tecnico leccese: Toni Kroos.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Conte ma niente top | La pazza idea di Marotta Calciomercato Inter, Conte vuole Kroos: l’ipotesi di scambio col Real Madrid Classe 1990, il tedesco è al Real Madrid dal 2014 e potrebbe essere desideroso di cambiare aria. L’Inter ci prova, consapevole che i ‘blancos’ potrebbero farlo partire, visto le mire di rifondazione perpetrate da Florentino Perez ed il resto della dirigenza madrilena. Per il cartellino di Kroos, i nerazzurri avrebbero messo sul tavolo quello di Marcelo Brozovic (il feeling con Conte non è mai sbocciato, dopotutto), consapevole che il tedesco viene valutato 60 milioni di euro dal Real, che però sembra fermo su altre posizioni. Gli spagnoli chiederebbero un conguaglio economico di almeno 20 milioni di euro, a margine del cartellino di Brozovic o di quello di Milan Skriniar, altro elemento che interesserebbe alla formazione di Zidane. Un problema non da poco, visto che l’Inter ritiene economicamente alla pari il valore di mercato del croato e dello slovacco, rispetto a quello di Kroos.