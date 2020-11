Calciomercato, rottura totale | Juve a gennaio: affare in saldo!

La Juventus potrebbe tentare un nuovo assalto al Napoli per portare in rosa il calciatore. Affare a gennaio a prezzo scontato

Arkadiusz Milik e il Napoli, un rapporto che sembrava idilliaco nelle precedenti stagioni, quando – nonostante i gravi infortuni di cui è stato protagonista – gli azzurri erano disposti ad aspettarlo e a puntare su di lui. L’evolversi delle circostanze non ha poi fatto scattare la scintilla ed ora tra il polacco e il club campano è gelo totale. La distanza sul rinnovo non ha aiutato, in estate, a trovare una sistemazione per il centravanti (che ha rifiutato tutte le proposte). Stando a quanto riporta Il Mattino, sarebbero avvenuti una serie di incontri negli ultimi giorni tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage del calciatore per parlare del suo futuro. E’ emerso a tal proposito un curioso retroscena: Gattuso avrebbe provato a fare da mediatore tra la società e l’attaccante per rinnovare il contratto di quest’ultimo, che avrebbe però prontamente rifiutato facendo scattare così la rottura definitiva con il tecnico.

Milik, nuovo assalto Juventus a gennaio: i dettagli

Ecco che, a rinnovo non avvenuto, potrebbe andare via a gennaio a prezzo di saldo. Un nuovo tentativo per Milik potrebbe essere fatto dalla Juventus, che già durante l’estate (prima dell’esonero di Sarri) aveva intenzione di portarlo in rosa. Nella finestra invernale di trasferimenti i bianconeri potrebbero tornare alla carica nel tentativo di arruolare in organico un vice-Morata, avanzando legittime pretese di sconto sul suo cartellino, che andrà in scadenza a giugno 2021. I dirigenti bianconeri potrebbero così presentarsi alle porte del Napoli con un’offerta da 13-15 milioni, offerta che i partenopei respingerebbero senza pensarci su troppo. Il club campano, come già in estate, non vorrà cedere in Italia la punta, tanto meno all’eterna rivale Juventus.

Insomma, De Laurentiis non ha intenzione di fare regali alle avversarie, ma Milik, che vuole esserci agli Europei con la Polonia, ha bisogno di trovare un nuovo club e sarebbe disposto ad accettare qualsiasi offerta a gennaio.

