Calciomercato Juventus, super scambio in Inghilterra | Doppia cessione

La Juventus è pronta a intervenire sul calciomercato in modo da rinforzare in maniera significativa la sua rosa a gennaio. I bianconeri potrebbero completare una doppia cessione

La dirigenza bianconera potrebbe intervenire già a gennaio, in modo da dare ad Andrea Pirlo una rosa ancora più competitiva per Scudetto e Champions League. Focus, in particolare, sul centrocampo. Potrebbe prendere piede, infatti, un importante scambio con il Tottenham nelle prossime settimane. Di seguito tutti i dettagli anche sul mercato in uscita e le ultime novità.

Calciomercato Juventus, scambio per Alli e non solo

Agnelli e Paratici sono pronti a muoversi sul mercato per colmare le lacune presenti in rosa. Un pista credibile porta a Dele Alli, messo ai margini da José Mourinho. L’inglese è ormai fuori dal progetto del Tottenham e potrebbe rientrare in uno scambio con Ramsey già a gennaio. L’operazione verrebbe impostata con due prestiti con diritti di riscatto fissati intorno ai 15-20 milioni. Non è finita, però, in casa bianconera. Federico Bernardeschi non ha ancora convinto con la maglia della Juventus e potrebbe essere ceduto nelle prossime sessioni di mercato.

