Calciomercato, Inter-Lautaro: l’argentino allo scoperto | Arriva l’annuncio!

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Shakhtar: messaggio sul suo futuro in nerazzurro

Sono ore calde in casa Inter che, domani, affronterà lo Shakhtar Donetsk per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Ad affiancare Antonio Conte in conferenza stampa c’era anche Lautaro Martinez, protagonista del duro sfogo dopo la sostituzione con Pinamonti contro il Genoa: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a Castrovilli | La richiesta di Commisso

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rinforzo a gennaio per Conte | Prestito dal Barcellona

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: il messaggio del ‘Toro’

Un destino che è stato vicinissimo, in estate, a chiamarsi Barcellona. Per il momento l’attaccante nerazzurro è rimasto all’Inter ma le sirene dei maggiori top club europei, blaugrana in primis, sono tutt’altro che lontane. Il numero 10 dell’Inter è uscito allo scoperto, facendo tremare il club nerazzurro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Qui sono felice ma non posso sapere quale sarà il mio futuro“. Un’apertura all’eventuale addio che può spianare la strada nuovamente al Barcellona che, la scorsa primavera, aveva trovato un accordo di massima con l’argentino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, intrigo Lautaro | Triplo scambio e addio: lo scenario

Un maxi-stipendio da 10-12 milioni netti all’anno che i catalani avrebbero garantito al ‘Toro’ in caso di approdo in estate in Spagna. “Il mio obiettivo è portare la squadra il più in alto possibile”, ha chiuso Lautaro lasciando nell’incertezza i tifosi della società meneghina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte se ne va | Ritorno clamoroso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus Inter, Castrovilli show | Assalto delle big!