Calciomercato Inter, assalto a Castrovilli | La richiesta di Commisso

Inizio straordinario per Castrovilli, e l’Inter sogna il gran colpo a giugno. Per i nerazzurri possibile scambio: i dettagli

Un inizio di stagione straripante per il numero 10 della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il classe 1997, con la doppietta siglata contro l’Udinese, ha già totalizzato 4 gol in 5 partite disputate. Numeri impressionanti, che fanno del talentuoso centrocampista della viola uno dei profili più ricercati dalle big italiane. Su di lui potrebbe infatti arrivare, a fine stagione, l’assalto di un top club come l’Inter. La squadra di Antonio Conte è costantemente in cerca di grandi calciatori per essere competitiva sempre. Il giovane talento dei toscani farebbe al caso giusto per rinforzar la rosa, già ricca di qualità, a disposizione del tecnico salentino.

Inter-Castrovilli, scambio più soldi: l’ipotesi

La Fiorentina, naturalmente, non vorrebbe perdere uno dei migliori giovani, insieme a Bernardeschi e Chiesa, mai avuti nell’ultimo decennio. Ecco allora che per portare via Castrovilli da Firenze la base d’asta per il presidente Commisso è di 50 milioni, senza i quali la società viola non sarebbe neanche disposta a trattare. L’Inter potrebbe però agire di strategia, provando ad inserire il cartellino di Radja Nainggolan per abbassare le pretese della dirigenza toscana. Il valore del belga, che a giugno avrà ancora un solo anno di contratto con i nerazzurri (scadenza a giugno 2022), non supererà i 12 milioni.

Ecco dunque che, qualora dovesse accettare lo scambio, la Fiorentina incasserebbe comunque una cifra piuttosto elevata, di circa 38 milioni di euro, oltre che il cartellino di un top player come l’ex Roma.

