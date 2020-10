Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

È già tempo di Champions League per l’Inter che, archiviata la vittoria sul Genoa, è pronta ad affrontare lo Shakhtar Donetsk. In tal senso, Antonio Conte si è espresso così in conferenza stampa: “A luglio siamo stati perfetti, sono situazioni diverse. Loro sono molto forti, hanno brasiliani tecnici e veloci. Servirà attenzione, non si vince per caso a Madrid”.

Verso Shakhtar-Inter, Conte su Lautaro-Lukaku: “Possono migliorare”

L’allenatore nerazzurro ha poi proseguito soffermandosi sulla crescita della coppia Lautaro-Lukaku: “Hanno fatto dei miglioramenti ma possono farne ancora, i margini ci sono. È importante vincere prima di fare paragoni con altri giocatori, loro sono giovani e hanno davanti a sè un bel percorso per provare a vincere qualcosa”.

Conte si esprime, infine, sul girone nerazzurro. “La vittoria dello Shakhtar sul Real ha cambiato la classifica, sarà un girone equilibrato. Guardiamo a noi stessi, stiamo acquisendo una mentalità europea”, ha chiuso l’allenatore dell’Inter.

