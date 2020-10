Calciomercato Juventus, proposto il centrocampista dalla Serie A | I dettagli

Il centrocampista è chiuso alla Fiorentina: gli agenti hanno provato a proporlo alla Juventus.

Dopo una stagione da protagonista, Erick Pulgar si ritrova a essere scivolato indietro nelle gerarchie di Beppe Iachini: con l’arrivo di Giacomo Bonaventura e di Sofyan Amrabat, il centrocampo gigliato ha già i suoi titolari da schierare. L’entourage del cileno ex Bologna si è quindi mosso per proporre il giocatore ad altre società.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo stellare | È corsa a tre!

Calciomercato Juventus, proposto il centrocampista

Gli intermediari sono arrivati a proporre Pulgar alla Juventus, facendo leva sulla penuria di giocatori tecnici nella mediana della Vecchia Signora, che anche nel posticipo pareggiato con l’Hellas Verona ha dimostrato di non avere al momento molti ricambi in mezzo al campo. Dai bianconeri, però, è arrivato un secco “no” al giocatore, che quindi dovrà chiedere ai propri agenti di guardare in altre direzioni. Le priorità della Juventus sono altre, al momento. A gennaio, però, Pulgar può diventare un pezzo pregiato del calciomercato invernale, con la Fiorentina che proverà a rientrare dei 10 milioni spesi per acquistarlo una stagione fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato, beffa Juventus | 40 milioni dal top club!

Calciomercato Juventus, cessione in Premier | Ottanta milioni!