Calciomercato, Draxler allo scoperto | Occasione per due big di Serie A

Il calciatore annuncia le priorità da seguire per la scelta della nuova squadra. Le big di Serie A sono pronte a intervenire

Torna ad essere in bilico il futuro di Julian Draxler, trequartista o esterno attualmente in forza al Paris Saint-Germain ma con un contratto in scadenza a giugno 2021. La Bild ha intervistato il tedesco che ha parlato della scelta futura: “La priorità non sarà firmare un contratto con lo stipendio attuale, ma deve piacermi ogni aspetto e non solo quello economico”.

La priorità: “Voglio giocare in un club in cui c’è buon calcio e che mi permetta di avere un ruolo importante, solo così avrebbe senso cambiare. In ogni caso le cose potrebbero essere più semplici tra un anno in quanto potrei essere libero e il nuovo club dovrà trattare solo con me e non con il PSG”.

Calciomercato Milan e Juventus, Draxler in scadenza: può essere un obiettivo

Dunque è molto probabile che Julian Draxler cambi squadra visto che, come dichiarato da lui stesso, gli piacerebbe essere al centro di un progetto. Cosa difficile al PSG dove non riesce ad avere spazio a causa della presenza di troppi campioni. Non è da escludere a questo punto un interesse dalla Serie A.

In particolare potrebbe provarci il Milan, che garantirebbe sicuramente un ruolo importante e accontenterebbe le richieste del tedesco. Potrebbe spuntare poi anche la Juventus, sempre a caccia di occasioni del genere. I bianconeri inoltre avevano già cercato Draxler anni fa ma alla fine saltò tutto.

Questa volta l’occasione potrebbe ripresentarsi e a parametro zero sarebbe ancor più appetibile.

