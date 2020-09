Calciomercato Juventus, porte girevoli | Addio in vista!

Novità importanti per quanto riguarda la porta della Juventus: colpo e addio, il club bianconero programma la strategia per il futuro

In attesa di tornare in campo domani sera, all’esordio stagione in Serie A contro la Sampdoria, la Juventus di Pirlo attende novità dal calciomercato estivo. La dirigenza bianconera programma il futuro, con un big pronto a salutare la ‘Vecchia Signora’: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Szczesny: ecco l’erede

Un cambiamento importante tra i pali. La Juventus ha in mente un avvicendamento in porta, con Szczesny che sarebbe destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’. In caso di approdo di Donnarumma, nel 2021, il portiere polacco saluterà certamente la Juventus. L’attuale portiere del Milan, accostato più volte ai bianconeri, non ha rinnovato con il ‘Diavolo’.

La permanenza di Donnarumma a Milano sembrerebbe, quindi, sempre più in dubbio. D’altro canto la società campione d’Italia vorrebbe arrivare ad un ricambio generazionale, salutando tra meno di un anno l’estremo difensore di Varsavia che avrà 31 anni.

Situazione dunque in divenire: Donnarumma in bianconero allontana Wojciech Szczesny.

