Calciomercato Juventus, Milik lascia Dzeko in attesa | Le ultime

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il doppio affare: Dzeko-Juventus in attesa a causa di Arek Milik: le ultime

Giornata intensa sull’asse Roma-Napoli-Torino. Arek Milik è in Svizzera, accompagnato da David Pantak, per le visite mediche di rito per poi firmare con la Roma. Una firma che però rischia di slittare a causa di alcuni nodi ancora da sciogliere tra l’ex Ajax ed il Napoli. L’impasse che porrebbe un leggero freno all’approdo di Dzeko alla corte di Pirlo: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, non solo Milik | Dzeko-Smalling: Fonseca dice tutto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi per De Sciglio | I dettagli

Calciomercato, intreccio Milik-Dzeko: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il Napoli e l’entourage di Milik avrebbero ancora da risolvere alcune questioni prima dell’addio ufficiale. Con la questione delle ultime due mensilità in sospeso ormai risolta, vi è in primis da risolvere la questione ammutinamento e relativa multa da parte del club azzurro. 75 mila euro che l’attaccante dovrebbe pagare al Napoli, che diventerebbero ben 500 mila se la società di De Laurentiis dovesse far causa al polacco per danni d’immagine causati la notte dello scorso 5 novembre. Milik spinge per firmare una liberatoria che chiuda una volta e per tutte la faccenda mentre il Napoli, al momento, si starebbe opponendo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Schermaglie sulle quali le parti in causa sono al lavoro per cercare una soluzione in tempi brevi. L’intermediario Fabrizio De Vecchi sta trattando con il Napoli il rinnovo formale di Milik fino al 2022 per permettere, poi, il prestito con obbligo. La Juventus spera che la vicenda tra Milik ed il Napoli giunga nel minor tempo alla soluzione, permettendo alla Roma di abbracciare il polacco (5 milioni netti a stagione in giallorosso) e ai bianconeri di portare Dzeko a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affondo per l’attaccante | Non è Dzeko

“Edin domani sarà con noi, prenderà parte al match contro il Verona“. Dichiarazioni di Fonseca che, con fermezza, testimoniano l’impasse: il bosniaco alla probabile ultima apparizione con la maglia giallorossa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dzeko più Suarez | La strategia per Dybala

LEGGI ANCHE >>>Juventus, tegola Pirlo | Infortunio pesante in difesa: salta la Sampdoria