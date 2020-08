Calciomercato Juventus, colpo Milik | Contropartita a sorpresa

Napoli e Juventus potrebbero sbloccare l’affare Milik, durante il calciomercato estivo, grazie ad una nuova contropartita dei bianconeri: i dettagli

Archiviato il campionato, Juventus e Napoli potrebbero tornare a parlare in vista delle prossime operazioni nel calciomercato estivo. In tal senso, la dirigenza bianconera non molla la pista Milik nonostante le resistenze di De Laurentiis. Spunta l’opzione a sorpresa per regalare a Sarri il bomber polacco: ecco la nuova contropartita per gli azzurri.

Calciomercato, Milik-Juventus: “Ecco chi arriverà a Napoli”

Il giornalista sportivo Paolo Esposito lancia la bomba di mercato. Attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook, il conduttore di ‘Area di Rigore’ ha rivelato la clamorosa opzione per la cessione di Milik alla Juventus: “Sarà a sorpresa, molto probabilmente, il solo Dejan Kulusevski e non Bernardeschi ed altri, il calciatore che arriverebbe a Napoli dalla Juventus, nell’affare Milik“.

Una novità importante che vedrebbe quindi il trequartista svedese rientrare nella trattativa che porterebbe Milik in maglia bianconera. Nonostante l’indiscrezione, però, il giocatore che ha chiuso una strepitosa stagione con il Parma ha voluto allontanare le voci di mercato: “Voglio vincere la Champions e il decimo scudetto, sarà una bella sfida con Inter e Atalanta“, ha dichiarato a ‘Tuttosport’ snobbando di fatto proprio il Napoli di Gattuso.

Una trattativa complessa che potrebbe protrarsi per diverse settimane: la Juventus non molla Milik, suggestione Kulusevski per il club di De Laurentiis.

