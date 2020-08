Spunta un clamoroso retroscena sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il portoghese avrebbe già scelto la nuova squadra

Apprensione in casa Juventus per il futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero. Dalla Francia arriva l’indiscrezione secondo cui il fenomeno portoghese sarebbe stato vicino alla cessione prima del lockdown, ma ora la paura torna. Così Ronaldo avrebbe già deciso quale sarà la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ha scelto: PSG nel futuro del portoghese

Cristiano Ronaldo ha chiuso il suo secondo campionato in bianconero, portando a casa il secondo scudetto su due. Ora la concentrazione è tutta sulla tanto ambita Champions League, ma anche le voci di mercato non danno tregua al portoghese. Da tempo è noto l’interesse del PSG per Cristiano Ronaldo, ma questa in casa Juventus la paura di perdere il portoghese sarebbe forte. Dalla Francia infatti, spunta il clamoroso retroscena che avvicinerebbe CR7 a Parigi.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘France Football’, prima del lockdown dovuto al Coronavirus, Ronaldo sarebbe stato vicinissimo ad un accordo con la società parigina. La pandemia avrebbe fatto poi saltare l’accordo, ma i parigini sembrerebbero non arrendersi. Infatti secondo il sito francese ora il fenomeno portoghese potrebbe spingere di nuovo per approdare al PSG e cercare di vincere in un altro dei top campionati europei dopo Serie A, Liga e Premier League. Dall’altra parte però ci sarà da convincere la Juventus, che però per una somma intorno ai 50 milioni di euro potrebbe lasciar partire CR7.

