Allegri potrebbe rimpiazzare Conte sulla panchina del’Inter. L’ex Juventus si fionderebbe su Verratti sul mercato, sfidando il club bianconero

Le parole durissime sabato sera di Antonio Conte dopo il match vinto contro l’Atalanta hanno scosso l’ambiente Inter. L’allenatore ha attacco la società, aprendo ad un possibile e clamoroso divorzio dopo una sola stagione dal club nerazzurro. Conte e il presidente Zhang avranno presumibilmente un incontro chiarificatore al termine dell’Europa League, dal quale usciranno maggiori lumi sul futuro a Milano dell’ex Ct della Nazionale.

Duello Inter-Juventus: Allegri sogna Verratti

In caso di divorzio anticipato da Conte il primo nome segnato sulla lista di Marotta è quello di Massimiliano Allegri, allenatore che l’Ad interista portò alla Juventus proprio al posto di Conte nell’estate 2014. Il mister livornese ha terminato lo scorso 30 giugno ogni vincolo contrattuale con i bianconeri ed è pronto a ripartire da una big dopo un anno sabbatico. Allegri farebbe sicuramente dei nomi di altro profilo per il mercato, tra cui potrebbe esserci anche quello di Marco Verratti con l’eventuale cessione di Brozovic. I due lo avrebbero voluto alla Juve negli anni scorsi e proprio la ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere una concorrente agguerrita per l’ex Pescara se quest’ultimo dovesse decidere di lasciare il Paris Saint-Germain. Verratti ha una valutazione di almeno 60 milioni di euro, con un ingaggio che va a sfiorare i 10 milioni a stagione nel contratto in scadenza nel 2024.

Paratici è a caccia di un regista per rimpiazzare Pjanic e se non dovesse arrivare Jorginho (legato anche al futuro di Sarri a Torino) potrebbe puntare Verratti sfidando gli ex ‘amici’ Marotta e Allegri in un duello infuocato sul mercato.

G.M.