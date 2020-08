L’Inter pronta a ripartire da Massimiliano Allegri qualora si consumasse davvero il divorzio con Antonio Conte. Al tecnico toscano potrebbe essere regalato un suo ex giocatore

E’ Massimiliano Allegri il prescelto dell’Inter per rimpiazzare eventualmente Conte in caso di divorzio molto probabilmente burrascoso. Il pesante attacco dopo la vittoria con l’Atalanta sembra aver guastato in via definitiva il rapporto tra l’allenatore salentino e il club targato Suning. Che non vuole farsi trovare impreparato e così gìà lavora per il sostituto, con l’ex Juventus in netta pole rispetto a Pochettino il cui sponsor principale è senz’altro il vice-presidente Javier Zanetti. Allegri potrebbe legarsi ai nerazzurri con un contratto triennale, ovvero fino al giugno 2023, a fronte di uno stipendio da 10 milioni netti l’anno.

Calciomercato Inter, ‘regalo’ Douglas Costa per Allegri: cash e scambio con la Juventus

Naturalmente al livornese verrebbe garantito pure un rafforzamento importante della squadra giunta alla fine a -1 dalla formazione di Sarri. Tra i possibili innesti occhio a qualche calciatore che Allegri ha già avuto alla Juve, su tutti a Douglas Costa, uno che da subentrante è spesso in grado di cambiare il volto di una partita. L’esterno brasiliano, ora ai box per una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra, è da tempo sul calciomercato con la società presieduta da Andrea Agnelli che vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino. L’operazione con l’Inter, che magari potrebbe portare avanti Giovanni Branchini – agente di Allegri e rappresentante qui in Italia di Douglas Costa – non sarebbe impossibile.

Sul tavolo possibile una proposta di 18 milioni di euro cash più Matias Vecino. L’uruguaiano, che ha finito anzitempo l’annata per via dell’operazione al menisco, una contropartita che a Torino potrebbero valutare in maniera positiva nel caso restasse Sarri, notoriamente un estimatore del classe ’91.

