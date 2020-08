Calciomercato Juventus, suggestione dalla Premier | Proposto il bomber

La Juventus lavora per costruire una rosa all’altezza con colpi importanti nel prossimo calciomercato: c’è la proposta degli intermediari

È stata una stagione particolare per la Juventus, che ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo nonostante degli alti e bassi più frequenti rispetto al passato. La compagine allenata da Maurizio Sarri non è riuscita a brillare dal punto di vista delle prestazioni ma ha ottenuto risultati efficaci per la vetta della classifica.

È andata male invece in Supercoppa Italiana e Coppa Italia, mentre in Champions League sarà decisiva questa settimana in quanto si ripartirà venerdì dalla sfida contro il Lione dopo aver perso nella gara dell’andata degli ottavi di finale per 1-0. Servirà una prestazione sontuosa e diversa da quelle delle ultime settimane per ribaltare il risultato.

Calciomercato Juventus, caccia al bomber: intermediari propongono Vardy

In questa annata è mancato qualcosa per adattare la rosa allo stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri e per questo Fabio Paratici è già al lavoro per dei rinforzi nella prossima annata. In avanti quasi sicuramente saluterà Gonzalo Higuain e si cerca un sostituto visto che era l’unica punta centrale presente nell’organico bianconero.

Un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Jamie Vardy, autore dell’ennesima stagione straordinaria in Premier League dove ha realizzato ben 23 reti e diventando il capocannoniere in Inghilterra con la maglia del Leicester. Potrebbe esserci stata una proposta degli intermediari alla Juventus che così potrebbe valutare un colpo importante per il futuro.

Vardy ha dimostrato di essere un calciatore importante ma non ha mai giocato in una big d’Europa: a 33 anni potrebbe partire una nuova vita per l’attaccante inglese.

