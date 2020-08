Momenti di pura tensione in casa Inter con il futuro di Antonio Conte da decifrare con cura. Clamorosa suggestione per l’allenatore leccese!

Una stagione importante con il secondo posto alla prima stagione, ma il futuro di Antonio Conte potrebbe essere già lontano dall’Inter dopo la sfuriata del tecnico nerazzurro al termine dell’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta. Il suo contratto con il club milanese scadrà nel 2022 con un contratto oneroso da 11 milioni annui, ma ora le dinamiche potrebbero cambiare improvvisamente dopo il suo duro attacco alla società.

Calciomercato Inter, addio Conte: pensa alla Juventus

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso tecnico leccese potrebbe pensare ad un clamoroso ritorno alla guida della Juventus con il futuro di Maurizio Sarri sempre in bilico. Per ora è soltanto una sua ambizione, ma non ci sarebbero contatti tra le parti con un rapporto alquanto tiepido con il presidente bianconero Agnelli dopo il suo addio risalente a diversi anni fa.

Al momento il suo ritorno è praticamente impossibile ma con il possibile addio all’Inter si potrebbero aprire le porte per un’idea clamorosa che riguarda il suo futuro. Sul taccuino dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, per il post Conte ci sarebbe anche il nome di Massimiliano Allegri, pronto a rimettersi in pista in Serie A dopo l’anno sabbatico. Inoltre, la società nerazzurra non avrebbe intenzione di esonerarlo per una questione prettamente economica con 60 milioni da sborsare: da non trascurare l’ipotesi dimissioni per il tecnico leccese. Inoltre, come aggiunge l’edizione de “Il Corriere della Sera” ora Conte si concentrerà sull’Europa League per poi cercare un gentlemen agreement al termine della stagione: le strade potrebbero dividersi dopo una cavalcata importante.

Infine, c’è la concreta possibilità della squadra nerazzurra di arrivare fino in fondo alla competizione europea.