Il Milan è in vendita, e questo non è certo un mistero. A tal proposito in questi giorni è tornato alla ribalta il nome di Bernard Arnault, boss del gruppo Louis Vuitton. Stando alle indiscrezioni di ‘Sportmediaset’, il miliardario punta a chiudere l’accordo con Elliott in breve tempo, dopo aver ricevuto garanzie riguardo il progetto del nuovo stadio di proprietà. I primi super colpi del nuovo Milan targato Arnault, stando almeno a quanto scritto da ‘Il Giornale’ potrebbero essere due. Sono nomi clamorosi, che fanno ovviamente ‘sognare’ i tifosi e forse anche vendere qualche copia in più: Pep Guardiola e Kylian Mbappe.

Milan, da Elliott a Pallotta: rivelazione clamorosa!

Arnault sarebbe il favorito a succedere ad Elliott, ma non l’unico in corsa. Proprio in queste ore è spuntato fuori con enorme sorpresa il nome di Pallotta. Stando a Biafora, giornalista de ‘Il Tempo’ intervenuto a ‘Teleradiostereo’, all’imprenditore statunitense è stato proposto l’acquisto della società rossonera. Presto Pallotta potrebbe cedere la Roma al connazionale Friedkin, con il quale la trattativa si era interrotta bruscamente prima dello scoppio del coronavirus: “In questo week end è stata preparata l’offerta scritta da parte di Friedkin – le parole di Biafora – Nei prossimi giorni Pallotta spera che qualcuno possa effettuare un rilancio poi deciderà. A Pallotta è stato offerto il Milan qualora lasciasse la Roma. Dal gruppo Friedkin c’è molta fiducia, e anche lui sembra aver capito che non ci sono grosse alternative al texano. I soci gli hanno fatto capire che non c‘è più tempo, entro il 31 dicembre la proprietà sara cambiata”.

