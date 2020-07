Calciomercato Juventus, ansia Milik | Uno scenario preoccupa il polacco

Sono giornate decisive per il futuro della Juventus e anche per l’attaccante Milik, che ora è in attesa e spera di approdare ai bianconeri

È stata una stagione particolare e per certi aspetto anche difficile fin qui per la Juventus. La squadra bianconera ha conquistato lo scudetto con due giornate di anticipo, ma ha comunque commesso troppi passi falsi e le prestazioni sono state brillanti solo in poche occasioni.

Maurizio Sarri è arrivato a Torino proprio per provare a garantire un gioco affidabile e convincente, cosa che non si è verificata e deve essere migliorata al più presto per non arrivare subito alla separazione tra le parti. In questo caso sarà decisiva la Champions League che ripartirà esattamente venerdì prossimo con la gara con il Lione.

Calciomercato Juventus, Milik segue la situazione di Sarri: in caso di esonero può saltare il trasferimento

Nel frattempo Fabio Paratici continua a lavorare sul calciomercato e avrebbe già l’intesa con Milik per assicurarsi un nuovo bomber dopo l’addio quasi certo di Gonzalo Higuain. Ancora però non è scontato l’arrivo del polacco visto che c’è da raggiungere un accordo definitivo con il Napoli, che al momento avrebbe effettuato richieste troppo alte.

C’è poi un altro aspetto che crea ulteriore incertezza e ‘ansia’ verso Arkadiusz Milik. Il centravanti classe 1994 piace molto a Maurizio Sarri e per questo teme che, qualora dovesse esserci un cambio in panchina, allora salterebbe anche l’affare con il Napoli.

È comunque difficile che per questo motivo l’affare salti perché il polacco piace anche alla società bianconera e il suo arrivo non sembrerebbe così tanto legato a Maurizio Sarri.