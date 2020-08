Calciomercato Inter, accordo con Mourinho | Possibile scambio

Inter, dalla Francia convinti: si accelera per Ndombele, possibile uno scambio. Accordo vicino con il Tottenham, manca quello con il giocatore

Il nome caldo per il centrocampo dell’Inter è Tanguy Ndombele. Acquistato la scorsa estate dal Tottenham per oltre 60 milioni di euro, il francese ha piuttosto deluso le aspettative e nell’ultima parte della stagione si è anche scontrato con José Mourinho, finendo di fatto fuori rosa. Gli ‘Spurs’ non vorrebbero cederlo per via del grande investimento fatto, ma sembra difficile che il rapporto si possa ricucire.

Calciomercato Inter, Ndombele pista calda

Ecco quindi che l’Inter potrebbe approfittarne. Chiaro però che il Tottenham non vorrebbe cedere il transalpino ad una cifra troppo inferiore e per evitare possibili minusvalenze potrebbe accettare uno scambio. Ed ecco allora profilarsi l’ipotesi di una trattativa che coinvolga anche uno tra Skriniar e Brozovic.

Nel frattempo secondo l’emittente francese ‘Telefoot’, si stanno intensificando i contatti tra gli ‘Spurs’ e il club nerazzurro per il giocatore. I due club sarebbero vicini ad un accordo per quanto riguarda la valutazione del ragazzo, che va però convinto. Ndombele ha infatti sul tavolo anche altre due proposte e sta attualmente valutando la situazione.

Oltralpe sottolineano come l’Inter sia intenzionata ad inserire un giocatore nell’affare per abbassare le pretese dei londinesi. Resterà da capire di chi si tratta. I maggiori indizi, come detto, portano ad uno tra Skriniar e Brozovic.

