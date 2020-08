Calciomercato Inter e Juve, colpo di scena Tonali | ‘Decide’ Conte

Il calciomercato della Juventus potrebbe accendersi nelle prossime settimane: si riaccende la pista per il gioiello di Serie A

L’attenzione in casa Juventus è tutta riservata alla delicata sfida di Champions contro il Lione. Un passaggio fondamentale per quello che sarà il futuro della squadra bianconera, con una possibile mini rivoluzione a fine stagione. In tal senso, l’ex Antonio Conte potrebbe servire un ‘assist’ importante in ottica calciomercato: tutti i dettagli.

Calciomercato, colpo Juventus: Conte ‘beffa’ l’Inter

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net‘, l’ultimo attacco di Conte all’Inter potrebbe avere importanti ripercussioni di mercato. Con il tecnico il cui futuro in nerazzurro resta in forte dubbio, potrebbe cambiare anche il destino di Sandro Tonali.

Il gioiello del Brescia, ad un passo dalla società nerazzurra, potrebbe cambiare idea in caso di divorzio tra l’Inter e l’ex Ct dell’Italia. Per Tonali, dunque, tutto o quasi dipenderebbe da Conte con la Juventus pronta a tornare in corsa per il centrocampista del Brescia.

Paratici può inserirsi nella ‘crepa’ creata dall’allenatore leccese, il cui futuro sulla panchina dell’Inter non è mai stato così incerto. Juventus ancora su Tonali: la palla passa a Conte.

