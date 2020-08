Inter-Getafe, Conte in conferenza stampa | Le parole del tecnico

Inter-Getafe, nerazzurri pronti alla trasferta in Germania per la sfida di Europa League contro il Getafe: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa

In partenza verso la Germania, l’Inter si prepara alla difficile sfida contro il Getafe, in quella che sarà una fase finale di Europa League imprevedibile e avvincente. Antonio Conte sa bene di essere sotto i riflettori, soprattutto per le ultime uscite mediatiche che lo hanno visto protagonista. In conferenza stampa, allora, il tecnico nerazzurro ha provato a fare chiarezza sulla propria posizione e sul match di domani, contro il club spagnolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Allegri e il ‘colpo’ in casa Juventus | I dettagli



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rivoluzione Allegri | Si salva Skriniar, ecco chi parte

Inter-Getafe, Conte in conferenza: “Europa League importante per noi. Sarà una gara sporca “

“L’Europa League è una competizione importante per noi – ha spiegato Conte in conferenza stampa – Non è importante solo per Antonio Conte, ma per tutta l’Inter. Cercheremo di dare il massimo senza avere rimpianti. Su di noi c’è la giusta pressione, nelle ultime partite ho visto dei miglioramenti e spero che i ragazzi diano continuità a tutto ciò. Siamo stati bravi a mantenere il secondo posto, recuperando posizioni. Domani mi aspetto uno step ulteriore. Il nostro è stato un buon campionato, adesso dobbiamo concentrarci per la gara di domani. Sarà una gara sporca, contro un avversario davvero tosto ed ostico. Abbiamo la maturità giusta per interpretare gare del genere. Il Getafe ha già dimostrato il proprio valore nella Liga e in Europa League. Se saremo bravi ci andremo avanti, altrimenti ci fermeremo. Vincere per crescere? Chiaro, vincere aiuta a vincere. Non è mai facile farlo, ma è necessario per costruire una mentalità di spessore“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte alla Juventus: “E’ impossibile!”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte-Juve | Smentita e annuncio dell’allenatore!