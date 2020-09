Calciomercato Juventus, affondo per l’attaccante | Non è Dzeko

Sono ore decisive per il nuovo centravanti della Juventus, che potrebbe essere annunciato a breve. Scelto il nome: non è Cavani!

Sembrerebbe essere arrivata la settimana decisiva per l’attaccante della Juventus, visto che domenica parte il nuovo campionato dei bianconeri e non c’è più la calma di inizio agosto per costruire la nuova rosa. La società ha inseguito per diverse settimane Suarez ma l’uruguaiano sembrerebbe ormai sfumato definitivamente per il problema del passaporto comunitario.

Ora l’attenzione si è spostata tutta sull’intreccio con Roma e Napoli. A quanto pare i bianconeri starebbero aspettando il sì di Milik ai giallorossi che così potrebbero sbloccare definitivamente la trattativa per la cessione di Edin Dzeko. Dalla Spagna, però, fanno sapere che l’obiettivo potrebbe essere un altro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: per l’attacco l’obiettivo è Cavani

Secondo quanto riportato da Don Balon, ora Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Edinson Cavani e vorrebbe battere la concorrenza della Liga. Il Real Madrid puntava a vendere Mariano ai bianconeri mentre il Barcellona aspettava la cessione di Suarez per fare una mossa, ma le due operazioni non sembrano concretizzarsi ed ecco che Cavani resta ancora libero.

A questo punto dunque l’unico club disponibile sembrerebbe la Juventus. Il suo sogno era quello di approdare ai Blancos ma dal portale iberico fanno sapere che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe contattato l’entourage di Cavani per provare ad affondare il colpo.

Ora il dubbio è se l’attaccante andrà sul sicuro puntando sulla Juventus oppure continuerà ad aspettare la possibile chiamata del Real Madrid.

