Pirlo potrebbe volere un centrale congeniale alla difesa a tre. Una pista porta a un giocatore nel mirino già del Milan. Ecco la possibile offerta dei bianconeri

La Juventus targata Andrea Pirlo potrebbe partire la stagione e proseguire la stessa con un modulo che prevede la difesa a tre. Farebbe dunque comodo al tecnico bianconero almeno un altro difensore capace di interpretare al meglio tale schieramento. Già, ma chi? Avremmo fatto il nome di Kumbulla, solo che l’italo-albanese è ormai stato preso dalla Roma. Facciamo allora quello di Milenkovic, un altro ‘talento’ della Serie A attualmente in cima alla lista della spesa del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, cash e contropartita per Milenkovic: i dettagli

Il centrale serbo, all’occorrenza anche terzino destro, è un po’ ai ferri corti con la Fiorentina, la quale lo valuta non meno di 40 milioni di euro. Il suo contratto coi viola è però in scadenza nel giugno 2022 e, ad oggi, le possibilità di rinnovo sono scarse, motivo per cui la società presieduta da Andrea Agnelli tenterebbe nel caso di prenderlo a una cifra leggermente inferiore. La possibile proposta cash della Juve potrebbe toccare quota 20 milioni di euro, cifra a cui aggiungere il cartellino di una contropartita tecnica. Quello di Rugani il profilo che avrebbe chance di attirare l’attenzione del club di Rocco Commisso. L’attenzione, ma anche il gradimento totale.

Il classe ’94 toscano è fuori il progetto di Pirlo e valutato sui 12 milioni di euro, l’offerta complessiva sarebbe quindi da 32 milioni complessivi, otto in meno di quanti ne chiedono i ‘gigliati’. Comunque una offerta in linea con il calciomercato di oggi. Tradotto, in grado di ottenere il sì della Fiorentina e mettere ko il Milan.

