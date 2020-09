Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Prestito oneroso!

La Juventus, sempre più vicina a Dzeko, vuole trovare anche un centravanti di riserva: possibile un ritorno in prestito

Il ‘main target’ della Juventus in questa finestra di mercato è il centravanti di manovra chiesto da Andrea Pirlo. Una richiesta che i bianconeri si apprestano a soddisfare in tempi brevi, con il trasferimento di Edin Dzeko sempre più vicino. L’affare fra la Roma ed il Napoli per Milik sembra essersi sbloccato e l’arrivo del polacco in giallorosso darebbe il via libera alla Juventus per il bosniaco. Chiusa la pratica numero ‘9’, gli uomini di mercato della ‘Vecchia Signora’ si concentreranno sull’attaccante di riserva: Fabio Paratici potrebbe optare per un ritorno in prestito.

Calciomercato Juventus, Kean come vice Dzeko | Può tornare in prestito!

La Juventus, come già circolato nelle scorse settimane, potrebbe optare per Moise Kean come quarto attaccante. Rispetto alle scorse settimane, però, arrivano novità dall’Inghilterra sul ritorno del classe 2000: come rivelato dal ‘Daily Mirror’, l’Everton sarebbe disposto a lasciar partire il bomber della Nazionale. L’idea di Fabio Paratici e, peraltro, la strada più percorribile sarebbe quella di arrivare a Kean tramite un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Le cifre dell’operazione sarebbero di circa 5 milioni per il prestito e altri 18 milioni per il riscatto. Moise Kean conosce bene l’ambiente bianconero e gode della stima di Andrea Pirlo: il tecnico bresciano sembra essere convinto di riuscire ad utilizzarlo al meglio, facendolo anche crescere. L’arrivo un vice Dzeko, o di qualsiasi attaccante arriverà in bianconero, è comunque fondamentale. Un’altra idea della Juventus potrebbe essere rappresentata da Origi: anche il belga è in uscita e potrebbe arrivare in prestito, con delle cifre simili a quelle necessarie per Kean.

RM

