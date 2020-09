Calciomercato Inter, rallentamento Godin | Inserimento last minute!

La trattativa che dovrebbe portare Godin a Caglia avrebbe avuto un rallentamento: clamoroso tentativo last minute per il centrale dell’Inter

Il mercato dell’Inter è entrato in una fase delicata, in cui le cessioni sono fondamentali per poi realizzare nuovi rinforzi in entrata. Una condizione necessaria per continuare a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il primo indiziato per la cessione sembra essere Diego Godin, accostato al Cagliari con grande insistenza. Nelle ultime ore, però, il trasferimento del centrale uruguaiano in Sardegna sembra vivere dei rallentamenti. Dietro, potrebbe esserci un inserimento last minute di una big di Serie A.

Calciomercato Inter, inserimento last minute su Godin | Ora c’è la Roma!

Dietro alle difficoltà del Cagliari a chiudere per Diego Godin potrebbe esserci l’inserimento di un altro club di Serie A. Come rivelato da ‘Forzaroma.info’, la Roma starebbe facendo un tentativo per il centrale dell’Inter. In ogni caso, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per definire il futuro del ‘Faraone’. L’uruguaiano è diviso fra la Sardegna, dove è nata la moglie, ed un’intrigante sfida con i giallorossi.

La Roma, che ha già anticipato i nerazzurri su Kumbulla, potrebbe intromettersi anche nell’affare Godin. Il club capitolino avrebbe individuato nel centrale uruguaiano una possibile occasione di mercato: un profilo di grande esperienza come Godin farebbe molto comodo ai giallorossi. Fonseca avrebbe così un difensore di caratura internazionale, da affiancare ad elementi di grande prospettiva come Mancini e Kumbulla.

Clamoroso inserimento della Roma su Diego Godin: la trattativa fra Inter ed il Cagliari starebbe vivendo una fase di rallentamento ed i giallorossi sono pronti a fare un tentativo.

