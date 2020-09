Calciomercato Inter, sfuma la cessione | Il big non va in Germania

Marcelo Brozovic è uno dei calciatori che potrebbe lasciare l’Inter entro il 5 ottobre, data di chiusura della sessione di mercato. Ci sono infatti alcune novità riguardo il suo futuro.

L’Inter potrebbe decidere presto di cedere Marcelo Brozovic per finanziare il mercato in entrata e per le ultime vicissitudini social con i tifosi, che hanno accompagnato l’avventura nerazzurra del centrocampista croato. Arrivano delle novità dall’estero per ‘Epic Brozo‘ e il suo possibile approdo in Bundesliga.

Inter, Brozovic non va al Bayern Monaco

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco ‘Bild‘, il Bayern Monaco non è interessato a Marcelo Brozovic. Nelle ultime settimane le voci di un suo approdo in Baviera si erano fatte più insistenti, ma il centrocampista croato non avrebbe la qualità giusta e il club ha deciso di lasciare andare il giocatore.

Anche il Monaco si era tirato fuori dalla corsa a Brozovic, date le parole di Niko Kovac. Il Bayern è il secondo club a farlo in pochi giorni. Il calciatore, dunque, potrebbe restare all’Inter.

