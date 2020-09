Calciomercato, beffa Juventus | Accordo per il 2021!

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere una clamorosa beffa nella corsa al top player: trovato l’accordo per l’anno prossimo

Prosegue la caccia al nuovo bomber in casa bianconera, con Suarez e non solo nel mirino del CFO Paratici. Il calciomercato della Juventus, però, vede sulla lista anche un altro top player da tempo accostato alla ‘Vecchia Signora’. Per il big, però, si aprono le porte del Real Madrid: accordo raggiunto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non solo Dzeko | Scambio con la Roma

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare Suarez | Nuova proposta del Barcellona

Calciomercato Juventus, top player ‘gratis’: intesa con il Real

Uno dei profili maggiormente accostati alla Juventus negli ultimi mesi, rischierebbe di sfumare definitivamente nell’estate 2021. Il Real Madrid, infatti, avrebbe raggiunto un accordo per l’approdo di David Alaba alla corte di Zidane. Il talentuoso centrale, e terzino, austriaco in caso di addio a parametro zero nel giugno 2021, vestirà la maglia dei ‘Blancos’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Al momento, il rinnovo con il Bayern Monaco pare un’opzione molto lontana, con il 28enne che dovrebbe rimanere un’ultima stagione con i tedeschi per poi approdare, ‘gratis’, al Real di Perez.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, poker di cessioni | ‘Tesoretto’ da 80 milioni

Situazione dunque in divenire, la Juventus ad un passo dal perdere definitivamente uno dei grandi obiettivi per il prossimo anno: il Real Madrid, nel 2021, può regalare Alaba a Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ritorno e ‘scippo’ alla Juventus | Riecco Allegri!

LEGGI ANCHE >>>Juventus, retroscena sull’attaccante | “Contattato all’insaputa di Paratici”