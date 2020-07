E’ da monitorare la situazione rinnovi in casa Bayern Monaco. In particolare, David Alaba potrebbe lasciare la Baviera visto il contratto in scadenza nel 2021.

David Alaba è uno dei senatori del Bayern Monaco. A 28 anni ha raggiunto una maturità e un’esperienza fuori dall’ordinario e inevitabilmente su di lui ha attirato gli occhi di parecchi club importanti. Soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2021. La dirigenza bavarese non vorrebbe lasciarselo scappare e per questo ha incontrato l’agente e il padre del giocatore.

Bayern Monaco, Alaba non ha fretta di rinnovare. Inter e Juve forti sul giocatore

L’incontro tra il Bayern Monaco e Pini Zahavi e George Alaba, rispettivamente agente e padre del giocatore, ha portato a un nulla di fatto. La richiesta di 20 milioni lordi all’anno, infatti, ha frenato Rummenigge e Salihamidzic. Zahavi ha preso come metro di paragone Sergio Ramos e i compagni di squadra Lewandowski, Neuer e Muller. Secondo il portale Sport1, il Bayern resta comunque ottimista sull’esito della trattativa, che avverrà non prima della conclusione della Champions.

Tuttavia, Alaba ha fatto sapere alla dirigenza di non aver fretta di rinnovare e di valutare anche l’idea di andare in scadenza di contratto, per poi scegliere quale sarà la soluzione migliore per lui. Una scelta che il Bayern vuole assolutamente evitare. Sul giocatore è forte l’interesse dell’Inter e della Juventus, ma anche del Chelsea e del Manchester City.

