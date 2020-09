Juventus, retroscena sull’attaccante | “Contattato all’insaputa di Paratici”

Si infittisce di mistero il mercato della Juventus, che sta dando la priorità al centravanti per Pirlo: “Contattato all’insaputa di Paratici”

Il mercato della Juventus si sta muovendo su binari sconosciuti. La priorità assoluta è sicuramente quella relativa all’attaccante da mettere a disposizione di Andrea Pirlo: la volontà dei bianconeri è di farlo al più presto. I candidati alla maglia numero ‘9’ della Juventus sono ormai noti, con Suarez e Dzeko in pole position. Intanto, però, arriva un clamoroso retroscena di mercato riguardo a Fabio Paratici: le ultime.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Suarez | Le parole di Chiellini

Calciomercato Juventus, retroscena su Giroud | “Contattato all’insaputa di Paratici”

Intervenuto ai microfoni di ‘Casa Juventibus’, Luca Fausto Momblano ha rivelato un clamoroso retroscena riguardo al mercato della Juventus: “Giroud contattato dalla Juve all’insaputa di Paratici. Se arriva Suarez, non possiamo abbinargli Giroud, per quanto sia una possibilità di mercato per molte squadre, compresa per la Juventus”. La candidatura del centravanti francese è uscita solamente nell’ultima settimana, come soluzione last-minute nel caso in cui non si sblocchino tutte le altre situazioni in cui è impegnata la Juventus. Giroud farà fatica a trovare spazio nel Chelsea dell’anno prossimo e potrebbe avere voglia di partire, trovando nuovi stimoli e più minuti altrove. Per caratteristiche, poi, l’ex Arsenal potrebbe essere congeniale alle necessità tattiche di Andrea Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala è un ‘caso’ | Annuncio su Twitter

Inter, svolta social per Conte | Sbarca su Instagram

Calciomercato Inter, svolta Lautaro Martinez | C’è il Real Madrid