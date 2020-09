Paulo Dybala è ancora ai box. Il talentuoso giocatore argentino ha assistito da bordocampo all’amichevole contro il Novara: ora è un caso

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus si trova ancora ai box e salterà quasi sicuramente l’inizio della nuova stagione.

Calciomercato Juventus, Dybala non è più una prima scelta

Ai microfoni di TuttoConvocati è tornato a parlare il giornalista di Tuttosport, Guido Vaciago, che ha svelato che Dybala non partirà titolare vista la grossa affluenza in attacco con Bernardeschi, Kulusevski, Cuadrado, Ronaldo e il possibile arrivo di Suarez. Al momento partirebbe come alternativa di lusso al campione portoghese e all’attaccante uruguaiano, in caso di arrivo nelle prossime settimane. E così lo stesso giornalista Ziliani ha “repostato” su Twitter il messaggio aggiungendo che, in sostanza, l’argentino sarebbe stato messo sul mercato con Paratici che dovrà trovare una soluzione in tempi brevi.

Traduzione simultanea: Dybala è sul mercato, parola d’ordine venderlo a qualsiasi costo. Paratici è avvisato. https://t.co/FfrZjlPUi4 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 13, 2020

Una situazione alquanto complicata dopo una super stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri con gol e assist da autentico fuoriclasse.

