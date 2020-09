Calciomercato Juventus, colpo Suarez | Le parole di Chiellini

In casa bianconero si pensa solo a Luis Suarez, che è l’obiettivo numero uno per l’attacco. Arrivano le dichiarazioni del capitano Giorgio Chiellini

Il tormentone Suarez continua a tenere banco in casa Juventus e questa settimana potrebbe essere cruciale. Da giorni ormai non arrivano novità perché si attende la data dell’esame di italiano che sosterrà l’attaccante per ottenere il passaporto comunitario il più presto possibile.

Con ogni probabilità l’appuntamento è fissato per giovedì mattina e da quel giorno in poi si potrebbero conoscere le tempistiche per il passaporto. Intanto Giorgio Chiellini, intervistato da Sky Sport, non ha lasciato indizi riguardo il possibile ingaggio dell’attaccante e non ha neanche smentito. Queste le sue dichiarazioni: “No comment. Ha parlato ieri Pirlo ed è stato ben chiaro lui, non aggiungo altro”.

Il tecnico bianconeri ieri aveva parlato di emergenza per l’ingaggio della punta evidenziando però che da qui alla fine del calciomercato manca ancora parecchio.

