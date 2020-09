Calciomercato Juventus, affare Suarez | Nuova proposta del Barcellona

Luis Suarez resta l’obiettivo numero uno della Juventus, ma la trattativa per l’attaccante non si sblocca completamente: ecco i motivi

La Juventus continua a lavorare senza sosta per arrivare in tempi brevi all’attaccante del Barcellona, Luis Suarez. Il club bianconero vorrebbe chiudere l’operazione nelle prossime ore per regalare un innesto di assoluto valore nel reparto offensivo al neo-tecnico Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, non si blocca Suarez

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo “Sport” il Barcellona vuole pagargli la differenza pur di vederlo andar via in questa sessione di mercato, mentre l’attaccante uruguaiano vorrebbe ricevere tutti i soldi che gli spettano. Finora non sarebbe così arrivato un accordo definitivo tra le parti, che non hanno intenzione di cedere. Inoltre, se la Juventus non dovesse raggiungere le somme che mancano, il Barcellona sarebbe pronto a collaborare.

Una situazione davvero ingarbugliata che dovrà essere chiarita nei prossimi giorni con la possibilità di vedere in bianconero lo stesso Luis Suarez. La Juventus, nel frattempo, starebbe pensando anche a diverse alternative del goleador sudamericano per non farsi trovare impreparata.

Ancora pochi giorni, poi si chiarirà la posizione dell’attaccante uruguaiano pronto anche a cambiare aria dopo tante stagioni in Spagna.

