Massimiliano Allegri è sempre più vicino a tornare in panchina: l’allenatore toscano prepara lo sgarbo alla Juventus. I dettagli

Sembra davvero vicino il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus rimane in pole position per guidare il top club che, durante il calciomercato estivo, potrebbe optare per il ribaltone in panchina: con Allegri può arrivare anche lo sgarbo alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamoroso Suarez | Bomba dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamoroso dietrofront | Pirlo dice no

Calciomercato, ritorno Allegri: pronto lo sgarbo alla Juventus

Massimiliano Allegri non è mai stato tanto vicino al ritorno in panchina. Dopo l’esperienza vincente alla Juventus, secondo ‘Calciomercato.it’, il ‘Conte Max’ rimane in cima alla lista di Leonardo per sostituire Tuchel al Psg. La disastrosa partenza dei campioni di Francia, due sconfitte nelle prime due giornate con Lens e Marsiglia, spingerebbe la dirigenza del Psg ad un cambiamento immediato.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tuchel torna in bilico, dopo la sconfitta nella finale di Champions, con Allegri che in caso di approdo sotto la Tour Eiffel avrebbe già in mente un colpaccio per l’attacco. Si tratta di Luis Suarez, favorito per sostituire Higuain alla Juventus, anche se l’accordo Roma-Napoli per Milik libera per i bianconeri Edin Dzeko, il preferito di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri in Serie A | Pista a sorpresa!

L’allenatore toscano può quindi approdare alla corte di Al-Khelaifi con l’uruguagio come primo ‘regalo‘ per il suo Psg.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ”rottura Conte-Marotta” | Allegri alla finestra

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente Allegri per Icardi | Possibile addio!