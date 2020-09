Calciomercato Juventus, niente Allegri per Icardi | Possibile addio!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Mauro Icardi, attualmente al Paris Saint-Germain dopo l’avventura all’Inter: non sarà con Allegri!

Il futuro dell’attaccante argentino del PSG, Mauro Icardi, resta sempre in bilico. L’ex Inter è stato riscattato dal club francese in vista della prossima stagione, ma la sua conferma sotto la Tour Eiffel non è così certa.

Calciomercato Juventus, Icardi non lavorerà con Allegri

La quota per la sua cessione è scesa dai bookmakers fino a 5,50 visto che lo stesso attaccante argentino si sarebbe offerto alla Juventus. La sua volontà è quella di tornare in Serie A diventando nuovamente protagonista dopo le numerose panchine collezionate con Tuchel, questa volta vestendo anche i colori bianconeri. Inoltre, non lavorerà con Massimiliano Allegri visto che l’ex Juve avrebbe rifiutato la panchina dei parigini.

Infine, al momento la stessa dirigenza torinese non ha soldi e una casella mancata se non cederà Dybala per provare l’assalto definitivo ad Icardi. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro dell’attaccante argentino.

Saranno giorni davvero infuocati a Torino alla ricerca così di un terminale offensivo di assoluto valore.

