Calciomercato Juventus, sprint in attacco | Telefonata con Pirlo e Bonucci

Andrea Pirlo vuole avere un centravanti al più presto, con la prima di campionato alle porte: telefonata del tecnico della Juventus all’obiettivo di mercato

Ormai l’inizio della Serie A è dietro l’angolo e la Juventus non ha ancora fra le mani il prossimo numero ‘9’. Una richiesta specifica di Andrea Pirlo, che vuole un centravanti di peso che sappia esaltare le qualità di Cristiano Ronaldo. Gli uomini di mercato bianconeri si stanno muovendo principalmente su due tavoli: quello di Suarez e quello di Dzeko. Intanto, il tecnico bresciano avrebbe contattato telefonicamente il bomber per introdurlo alla sua idea di calcio ed accelerare la trattativa: le ultime.

Calciomercato Juventus, Dzeko si avvicina | Telefonata con Pirlo e Bonucci!

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe accelerato sul fronte Dzeko: la trattativa che porterebbe Milik in giallorosso sembra essersi sbloccata e la Roma farebbe così partire il bosniaco. Una girandola di mercato che garantirebbe a Pirlo il tanto agognato centravanti. Ulteriori conferme arriverebbero da ‘La Stampa’, che riporta di due telefonate con Edin Dzeko: nella prima, dall’altra parte della cornetta ci sarebbe stato Pirlo, mentre nella seconda Leonardo Bonucci.

Entrambi i contatti telefonici avevano come unico scopo quello di far sentire ben accetto il numero ‘9’ giallorosso ed iniziare ad introdurlo al mondo bianconero. Oltre al tecnico bresciano, anche il gruppo dei senatori della Juventus nutrirebbe grande stima nei confronti di Dzeko. Tutti nell’ambiente juventino considerano il bosniaco come l’attaccante ideale per completare un organico di prima fascia. La ‘Vecchia Signora’ è sempre più vicina ad accogliere un nuovo protagonista.

