Calciomercato Juventus, la Premier su Ramsey | Controfferta Paratici

La Juventus ha in mente varie cessioni per finanziare il mercato in entrata. Una di queste potrebbe essere quella di Aaron Ramsey.

La Juventus potrebbe dire addio a uno dei suoi centrocampisti in questa sessione di mercato. Blaise Matuidi, dunque, potrebbe non essere l’unico che occupa la zona mediana del campo a lasciare il club bianconero. Arthur e McKennie potrebbero non bastare ad Andrea Pirlo, che potrebbe vedere Ramsey andar via per finanziare il mercato in entrata.

Juventus, offerta per Ramsey dalla Premier

Finito nella lista dei calciatori cedibili, su Aaron Ramsey sono piombati diversi club inglesi. Come per esempio il Newcastle, che avrebbe già offerto alla Juventus circa 20 milioni di euro. In caso di cessione del gallese, il club bianconero risparmierebbe un ingaggio da 7,5 milioni a stagione. Nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo anche il Leicester, che avrebbe provato a imbastire uno scambio con Dennis Praet, ex centrocampista della Sampdoria.

Tuttavia, la risposta di Paratici è stata negativa. La Juve vuole solo soldi oppure, se proprio dovesse accettare uno scambio, lo farebbe solo per Youri Tielemans. Il belga ex Monaco è uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo e potrebbe fare al caso di Pirlo.

