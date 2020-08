La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey in questa sessione di mercato: infatti, per il centrocampista gallese è arrivata un’offerta dall’Inghilterra.

La Juventus ha in mente di rivoluzionare la rosa dopo l’uscita prematura dalla Champions League di quest’anno. Il Lione ha messo in bella vista i problemi dei bianconeri, con calciatori arrivati al limite dopo un grande ciclo vincente. In questo senso, Pirlo potrebbe decidere di affidarsi a nuovi elementi, visto anche l’elevato ingaggio che percepiscono alcuni giocatori. In particolare, Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juve. Dall’Inghilterra, infatti, rilanciano un ritorno in Premier League per il centrocampista gallese.

Juventus, ritorno in Premier per Ramsey

Ramsey è stato prelevato a parametro zero dalla Juve dopo tanti anni all’Arsenal. Il gallese in questa stagione ha disputato 35 partite, mettendo a segno 4 gol e siglato un assist. Non è però considerato un elemento imprescindibile della rosa bianconera. E dunque la Juventus potrebbe decidere di cederlo: il club interessato è il Newcastle, che garantirebbe al gallese lo stesso stipendio percepito alla Juve più ricchi bonus. Ai bianconeri andrebbe una cifra vicina ai venti milioni di euro.

Un’operazione che permetterebbe alla società di Agnelli di risparmiare un ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione.

